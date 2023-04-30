Традиционная весенняя ярмарка прошла в Плюссе

14:39, 30 апреля 2023, ПАИ

Традиционная весенняя ярмарка состоялась на рыночной площади в Плюссе. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

На ярмарке были представлены продукты фермерского производства, текстиль, одежда и обувь, хозяйственные и промышленные товары. Также значительное место было отведено для продавцов саженцев, семян и цветов.

«Народ со всего района с радостью посещает ярмарку. Каждый нашёл что-то нужное и полезное для себя, для своей семьи и своего хозяйства. Сложно было уйти без покупок!» — отмечается в сообщении.