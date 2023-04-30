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Сотрудники Псковского УФСИН стали победителями открытого турнира по пауэрлифтингу

Открытый турнир «Кубок Александра Невского II» WRPF и чемпионат города по пауэрлифтингу завершились в Пскове. Два спортсмена из УФСИН стали победителями в подъёме на бицепс. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В чемпионате приняло участие около ста спортсменов из Псковской области и других регионов Северо-Западного федерального округа. Среди претендентов на звание сильнейших выступали начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов и инструктор ОСН «Зубр» Андрей Мусатов.

Сотрудники УФСИН выступали в номинации «Строгий подъём на бицепс» в своих весовых категориях: Тимур Джалилов – 90 кг, Андрей Мусатов – 70 кг. Руководитель СИЗО набрал 46,46 очка и стал победителем в личном зачёте, а боец «Зубра» заработал больше 49 очков и лидировал не только в своей номинации, но и в абсолютном первенстве.

Как рассказали сами пауэрлифтеры, своим результатом они довольны и в дальнейшем будут планомерно двигаться к званию «Мастер спорта России WRPF».

«Мы долго готовились к этому событию, старались учесть разные моменты, которые могут возникнуть в ходе соревнований, продумывали детали, чтобы всем было комфортно. Почти все участники хорошо подготовлены, в отличной физической форме, поэтому многие показали крутые результаты», – поделился начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин, организатор турнира, который возглавляет региональный Союз пауэрлифтеров России / WRPF.

Также лидером турнира сразу в жиме штанги лёжа и строгом подъёме на бицепс в своей весовой категории стал и ветеран ОСН «Зубр» Игорь Лешенков.

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