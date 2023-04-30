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Общество

Россиянам раскрыли основные причины замены смартфонов

Большинство смартфонов начинают работать хуже через 3-5 лет — за это время гаджет морально устаревает, а его аккумулятор деградирует. Это становится поводом обновить устройство для 27 % опрошенных, показал опрос центра цифровой экспертизы Роскачества, сделанный по заказу «Прайма».

За новинками люди в основном не гонятся, на более статусный свой телефон поменяют лишь 12 %. Проблемы с батареей тоже не являются основными — большинство готовы просто починить её или купить новую.

Ещё 11 % пользователей озвучили свои варианты замены: хочется помощнее, старый упал на бетонный пол, и даже заполненная оперативная память подтолкнула кого-то к новой покупке.

«Оперативку, кстати, можно очистить и оживить телефон», — отмечают авторы опроса.

Утопление гаджета не является такой уж частой причиной его замены — всего 5 % опрошенных выбрали такой вариант. Люди довольно внимательны при эксплуатации устройств, так как потеряли их только 2,8 % и лишь 2,6 % констатировали факт кражи.

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