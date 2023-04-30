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Общество

Эксперт предупредил о крупных штрафах за вырубку деревьев на дачах

Размер штрафа за спил деревьев на своем дачном участке начинается от 3–4 тысяч рублей, а в особых случаях может исчисляться сотнями тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт федеральной компании «Этажи» 30 апреля.

«Несмотря на то что на основании статьи 209 Гражданского кодекса РФ собственнику земельного участка в пределах разумного принадлежит всё, что находится на его участке и под ним, не во всех случаях спил деревьев может остаться безнаказанным, особенно если кто-то из соседей или инициативных членов дачного кооператива подаст жалобу», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, пишут «Известия».

С осторожностью следует относиться к вырубке деревьев, граничащих с землями лесного фонда, а также тех, которые в этой местности отнесены с ценным породам, сказал он.

«Одна из проблем в том, что не существует единого для всей территории России списка ценных пород и в зависимости от конкретного населенного пункта он будет различным. Например, в одном дачном сообществе будет разрешено спиливать лиственницу, а в другом ее спил может быть под запретом», — добавил Антон Сауков.

Самый опасный вариант — это массовый спил великовозрастных деревьев при зачистке участка — из-за большого объема вырубки есть риск, что ущерб природе будет признан значительным, и тогда штраф может достигнуть 500 тысяч рублей, сказал эксперт.

«При вырубке деревьев актуальна поговорка: семь раз отмерь и один раз отрежь. Лучше лишний раз проверить все существующие ограничения и уже после этого проводить зачистку участка», — подытожил Антон Сауков.

Днем ранее доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Она уточнила, что отказ поддерживать порядок приравнивается к нецелевому использованию земли. При повторном нарушении может грозить изъятие объекта из собственности.

Как отметила Садыкова, это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.

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