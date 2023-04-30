Документальный фильм о Гагарине покажут в Псковском музее-заповеднике

17:07, 30 апреля 2023, ПАИ

Показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (12+) пройдёт в Покровской башне в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковский музей-заповедник».

Киносеанс состоится 3 мая в 20:00. После, если погода будет хорошей, присутствующие смогут посмотреть на Луну и другие небесные тела в 200-миллиметровый телескоп.

Вход осуществляется по предварительной записи по номеру телефона (+7 8112) 66-33-11. Количество мест ограничено.