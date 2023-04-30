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Культура

Концерт «Галерея-Джаз» пройдёт в Пскове 20 мая

Первый концерт проекта Псковской филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз» пройдёт 20 мая на территории Поганкиных палат в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».

Фото: Telegram-канал «БКЗ Псков»

Начало проекту положит джазовый пианист Сергей Шишков при участии музыкантов из Санкт-Петербурга Ольги Абдуллиной (вокал), Дмитрия Семёнова (тенор-саксофон), Виктора Савича (бас-гитара), Данилы Прокопьева (ударные).

В программе популярные хиты в стиле Funk, Soul, R&B, Gospel, а также авторские композиции.

«Галерея-Джаз» — это череда коллективов и солистов, представляющих музыкальное направление в России. Традиции и современность в историческом центре Пскова теперь предстанут и в музыкальном формате», — отмечается в сообщении.

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