Открытое первенство по кикбоксингу клуба «Боец» прошло в Струго-Красненском районе
Открытое первенство по кикбоксингу клуба «Боец» прошло в Струго-Красненском районе 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Струг Красных и Острова.
Победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты и памятные призы.
«Спортивный праздник подарил положительные эмоции как участникам, так и многочисленным болельщикам», — отметили в администрации.
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