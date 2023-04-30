Открытое первенство по кикбоксингу клуба «Боец» прошло в Струго-Красненском районе

19:12, 30 апреля 2023, ПАИ

Открытое первенство по кикбоксингу клуба «Боец» прошло в Струго-Красненском районе 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Струг Красных и Острова.

Победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты и памятные призы.

«Спортивный праздник подарил положительные эмоции как участникам, так и многочисленным болельщикам», — отметили в администрации.