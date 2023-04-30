Чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой прошёл в Пскове

20:57, 30 апреля 2023, ПАИ

Чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой прошёл на набережной реки Великой в Пскове. Об этом сообщается в группе «Рыбловолнаясемья.рф» в соцсети «ВКонтакте».

В личном зачёте победу одержал Алексей Яковлев. Второе и третье место заняли соответственно Александр Зотов и Илья Михайлов.

По результатам командного зачёта золотыми призёрами стали спортсмены из клуба «Рыболовнаясемья.рф». Серебро получили представители команды «Дунаев Псков», а бронза досталась команде «Псков-Печоры».