Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса

22:24, 30 апреля 2023, ПАИ

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 1 975 человек.

За сутки подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 129 618. Выздоровело ещё 70 пациентов, всего — 127 287.

В Пскове зарегистрировано 12 новых случаев, в Куньинском районе — три случая, в Великих Луках, Великолукском, Печорском и Усвятском районах — по два случая, в Бежаницком, Невельском, Опочецком — по одному случаю заражения.