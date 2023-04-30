Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 1 975 человек.

За сутки подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 129 618. Выздоровело ещё 70 пациентов, всего — 127 287. 

В Пскове зарегистрировано 12 новых случаев, в Куньинском районе — три случая, в Великих Луках, Великолукском, Печорском и Усвятском районах — по два случая, в Бежаницком, Невельском, Опочецком — по одному случаю заражения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 апреля 2023

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса
30 апреля 2023

Артиллерийский снаряд нашли в парке в Великих Луках
30 апреля 2023

Артснаряды обнаружили в Пустошкинском районе
30 апреля 2023

Водитель погиб в результате опрокидывания внедорожника в Печорском районе

29 апреля 2023

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в банке Пскова
29 апреля 2023

Пожарные потушили пожар в подвале жилого дома в Дно
29 апреля 2023

Один человек пострадал из-за столкновения автомобилей в Гдовском районе

29 апреля 2023

Участники марш-эстафеты не доехали до Пскова из-за ДТП

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...