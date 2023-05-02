«Я не жадный, я домовитый»: псковские випы рассказали об экономии ресурсов

14:29, 02 мая 2023, ПАИ

Кто бы сомневался в том, что экономика должна быть экономной. О том же говорят и гости медиацентра ПАИ, которые провели ликбез, как не только сократить суммы в платёжках, но и сберечь экосистему.

Директор Псковского городского молодёжного центра Виктор Рулев:

- В нашей семье экономия ресурсов обязательна. И не только потому, что за всё надо платить, но и потому, что все эти блага не безразмерны. Я этим вопросом занимаюсь достаточно предметно, поскольку являюсь старшим многоквартирного дома. Так что на мне ещё и контроль за расходом газа, воды, электричества и тепла во всем доме. Мы за этим процессом сами следим, стараемся регулировать, контролировать приборы. Иногда, бывает, «полетел» прибор в теплоузле, и оборудование работает на максимуме. Если этого не заметишь, тебе придёт такая квитанция, что за голову схватишься! Поэтому, конечно, стараемся экономить, без этого сейчас никак нельзя.

Безусловно, я экономлю воду. Но до того, чтобы отключать её, пока намыливаюсь в душе, конечно, не доходит. К тому же у нас установлена газовая колонка, и каждый раз её включать-выключать тоже нехорошо. В итоге это скажется на её износе. Также мы экономим электроэнергию, причём не только у себя, но и во всём доме. В ходе капремонта, который нам удалось провести, мы заменили все лампочки, установили датчики движения как уличного освещения, так и в подъезде. Думаю, что сейчас это коснулось не только нашего города, но и всей страны.

Методист отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская:

- Отвечу на данный вопрос честно: к сожалению, я не экономлю. Поскольку живу с родителями, до сих пор не ощущаю, что на мне лежит ответственность за коммунальные услуги. Ведь мне за них просто не приходится платить. Поэтому я везде включаю свет, а если моюсь в душе, то вода течёт постоянно. Но хочу отметить, что в нашей квартире установлены энергосберегающие лампочки, счётчики на газ и воду. В целом в семье мы стараемся регулировать эти расходы, но по отдельности любим комфорт, чтобы было светло и уютно.

Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян:

- Я живу в многоквартирном доме, и у нас в плане теплоснабжения всё сделано по уму. На входе в квартиру есть вентиль, который можно по необходимости перекрыть. Кроме того, у нас на каждую квартиру установлен отдельный счётчик. Это выгодно, ведь когда на улице, как сейчас, жара, а у нас продолжают топить, мы перекрываем все батареи. Приятно вдвойне: и дома комфортно находиться, и можно сэкономить денежные средства, ведь за отопление надо будет платить меньше.

А вот в плане экономии воды похвастаться нечем. У нас три девчонки, и все любят купаться. Старшей дочери 11 лет. Если она в душ зашла, попробуй её оттуда выманить! А младшая любит в ванне поплавать. Ей четыре годика, и её желания надо исполнять). За электроэнергию платить приходится много, поскольку у нас плита не газовая, а электрическая, да и тёплые полы тоже наматывают определённое количество киловатт. Выходим из ситуации хотя бы тем, что используем энергосберегающие лампочки. А на всём остальном экономить не получается.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

- Признаюсь честно, я не самый экономичный житель квартир. Но я дома бываю очень редко - так и экономлю. Мне кажется, что мой вклад избыточен в том плане, что с работы раньше девяти я мало когда прихожу. Но те два часа до сна, что я нахожусь дома, мне хочется свою квартиру лицезреть.

Ну, а если говорить о какой-то логике использования ресурсов дома, то такая позиция должна быть у каждого. Какая-то культура, прежде всего. Конечно, не надо оставлять свет во всех комнатах, до которых ты успел дойти. Надо выключать кондиционер и телевизор, когда тебя нет дома. Я стараюсь следить за тем, чтобы на эти ресурсы средства расходовались адекватно необходимости. Даже не с точки зрения экономии, а с точки зрения безопасности. Там, где тебя нет и что-то включено, горит и сверкает, - мало ли что с этим может случиться. Лучше выключить.

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин:

- Давно поставил краны, которые не надо настраивать: просто включаешь - и вода идёт нужной температуры. Это даёт экономию воды. Также после капитального ремонта в нашем доме на каждой батарее установили термостатические головки, и во время межсезонья я закручиваю батареи, чтобы они условно не грели улицу. Может, это напрямую и не экономит средства, но всё равно энергия, которая израсходуется на нагрев воды, распределяется на весь дом. Также в подъезде жильцы совместно с управляющей компанией установили светодиодные светильники, которые намного меньше расходуют электричества, соответственно мы меньше платим за потребление.

Директор Полистовского государственного природного заповедника Николай Кораблёв:

- Когда стал работать в Полистовском заповеднике, я увлёкся раздельным сбором мусора. Мы уже привыкли по полочкам раскладывать отходы, которые можно не только сортировать, но и использовать повторно. Пластик, стекло и бытовой металл – всё отдельно. И мы видим, что это работает. Мы практикуем такой метод дома, хотя у нас управляющая компания не предоставляет такой возможности. Мы сами отвозим такой мусор на дальнейшую переработку.

Второй момент: в нашей семье экономно относятся к расходованию электроэнергии и воды. Помимо того, что у нас установлены счётчики, мы полностью перевели электроосвещение на диодные лампы. Причём уже достаточно давно. Если мы не находимся в каком-то помещении, свет там мы выключаем. С водой та же самая история: стараемся реже её включать и использовать только тогда, когда она нужна.

С точки зрения оптимизации трат энергии, пожалуй, других возможностей у нас и нет. Есть, конечно, мысли насчёт того, чтобы ограничить подачу теплоэнергии. Но пока, к сожалению, не получается. А когда я выбирал себе очередной автомобиль, то я остановился на модели с низким потреблением бензина. Это тоже возможность для экономии. И в повседневной жизни стараюсь оставлять как можно меньше углеродного следа. Хотя я не зациклен на этом.