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Общество

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Невельском районе

Фото: «Невельский вестник»

Годовщину освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков отметили в месте проведения межрегиональной «Вахты Памяти» 29 апреля. В этом году исполнилось 80 лет со дня освобождения Невельского района, сообщает газета «Невельский вестник».

Для детей и взрослых на территории лагеря работали интерактивные площадки: катание на мотоцикле, выставка стрелкового и холодного оружия времён Великой Отечественной войны, стрельба из охолощённого оружия. Также была представлена выставка «Музей в чемодане». На специальной поисковой поляне любой желающий мог почувствовать себя поисковиком и при помощи металлоискателя найти какой-нибудь артефакт.

Одним из основных ярких событий стал кулинарный фестиваль, на котором поисковики из Башкортостана, Перми и Невеля презентовали свои блюда. Невель представил холодный суп «Щавель по-невельски», рецепт которого известен с XVII века, а также заливной пирог. Участники из Перми приготовили походную картошку с консервированной капустой — так называемую сборную солянку, когда в котелок отправляется всё, что осталось. Ппоисковики из Башкортостана угощали гостей своими традиционными национальными блюдами: бишбармаком, чак-чаком, конской колбасой.

После дегустации блюд для всех присутствующих состоялся небольшой импровизированный концерт, устроеный поисковиками.

Закончилось мероприятие ярким фаер-шоу, представленым Псковским театром огня «Бор Хейм».

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