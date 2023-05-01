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Общество

Праздник Весны и Труда отмечается в России сегодня

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.

Сегодня праздник отмечается в более чем 140 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамёна профсоюзов ещё сохранилась, но в большинстве государств это всё же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гулянья, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто ещё один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьёй.

Кстати, в некоторых странах День труда отмечается в иное время — к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

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