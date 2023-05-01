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Общество

Полиция пытается установить личность мёртвой женщины из Пскова

Фото: пресс-служба МВД России по Псковской области

Псковские полицейские устанавливают личность неизвестной женщины, чей труп был найден осенью 2020 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Её скелетированный труп был обнаружен 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города Пскова. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз, костные останки принадлежат женщине. Предположительно, её биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошло в июне 2018 года.

Приметы: рост 160–170 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмно-русые, короткие. Предположительно, в момент исчезновения при жизни имела волосы тёмного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади. Была одета в светлую футболку, поверх неё сарафан светлого оттенка с карманами спереди, тёмные колготки либо штаны. Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ, в Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-214-48-97 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.

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