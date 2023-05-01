Псковские профсоюзы поздравляют псковичей с Первомаем

11:16, 01 мая 2023, ПАИ

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Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профсоюзного движения региона поздравил жителей Псковской области с Первомаем. Он сообщил, что профсоюзы отмечают этот праздник как день солидарности трудящихся.

«В этот день мы ещё раз подчёркиваем, как важно всему народу нашей страны сейчас выступать единым солидарным фронтом против внешних угроз, выстоять, сплотиться и победить. Каждый на своём рабочем месте может и должен сделать свой вклад в победу, а затем своим трудом помочь обеспечить рост и благосостояние всех жителей Российской Федерации», — отметил лидер регионального профобъединения.

Игорь Иванов пожелал всем псковичам здоровья, благополучия и сил для новых трудовых побед.

«И помните, наша сила в единстве. Солидарность трудящихся — единство страны!» — подчеркнул Игорь Иванов.