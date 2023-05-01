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Общество

Профсоюз работников агропромышленного комплекса поздравил псковичей с 1 Мая

Сегодня, 1 мая, в ходе выступления на первомайском онлайн-митинге председатель Псковской областной общественной организации Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ Елена Васильева отметила, что День труда — один из самых главных праздников для профсоюзов.

«От всего сердца я хотела бы поздравить вас с первомайскими праздниками и пожелать мира, и добра, и, конечно же, заработной платы, на которую нацелена работа профсоюзов. Всем труженикам сельского хозяйства в эти майские дни желаю успешно провести весенние работы и закончить посевную. И конечно же, желаю вам хороших праздников, всего-всего самого хорошего», — обратилась к жителям Псковской области руководитель отраслевого профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

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