Единства, солидарности и командной работы пожелала псковичам руководитель профсоюза работников связи

12:37, 01 мая 2023, ПАИ

С Праздником Весны и Труда поздравила жителей Псковской области председатель Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России Ирина Иванова в ходе первомайского онлайн-митинга.

«Очень радостно, что в наше время у нас нет необходимости выходить с лозунгами и требованиями на демонстрации. Потому что сейчас работодатели стараются соблюдать режим труда и рабочего времени, иные нормы трудового законодательства. Сейчас мы с вами обладаем огромным количеством рычагов, которыми можем воспользоваться, чтобы восстановить трудовые права, если они были нарушены», - отметила Ирина Иванова.

Она обратила внимание, что за многие десятилетия своей деятельности профсоюзы проделали большую работу, чтобы права трудящихся соблюдались.

«Желаю всем работать в единстве, в солидарности и обязательно с командным подходом. Потому что именно от нашей команды зависит успешность работы каждого и в целом успех организации. Единство, профсоюз, команда и мы вместе!», - завершила выступление Ирина Иванова.