Людмила Зеркаль: Псковские предприятия работают сверхурочно на военную промышленность страны
С Днем весны и труда поздравила жителей Псковской области председатель Псковской областной организации профсоюза радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль в ходе первомайского онлайн-митинга, который проходит сегодня, 1 мая.
Она подчеркнула, что Первомай страна встречает «в условиях проведения Специальной военной операции, где российские воины сражаются с украинскими нацистами и иностранными наёмниками, вооружёнными НАТО, под жёстким руководством США».
«Сейчас работники отраслевых предприятий - АО ПЗР «Плескава», ПЗ АДС, ПЗ АТС-Т, «Вектор» (г. Остров), ООО «Невельская Заря» – трудятся в особом напряженном режиме, обеспечивая российскую армию продукцией радиоэлектронной промышленности, работают в 2-3 смены и сверхурочно, если необходимо, и в выходные», - сообщила Людмила Зеркаль.
Она пожелала псковичам крепкого здоровья, успехов во всех жизненных сферах, счастья и благополучия, победы и мира. Закончила она свое выступление цитатами из стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России»:
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
…...
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
…..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
….
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
«Так что господа, европейцы и американцы, учите историю! А мы заявляем: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», - заключила Людмила Зеркаль.
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