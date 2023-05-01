Людмила Зеркаль: Псковские предприятия работают сверхурочно на военную промышленность страны

13:00, 01 мая 2023, ПАИ

С Днем весны и труда поздравила жителей Псковской области председатель Псковской областной организации профсоюза радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль в ходе первомайского онлайн-митинга, который проходит сегодня, 1 мая.

Она подчеркнула, что Первомай страна встречает «в условиях проведения Специальной военной операции, где российские воины сражаются с украинскими нацистами и иностранными наёмниками, вооружёнными НАТО, под жёстким руководством США».

«Сейчас работники отраслевых предприятий - АО ПЗР «Плескава», ПЗ АДС, ПЗ АТС-Т, «Вектор» (г. Остров), ООО «Невельская Заря» – трудятся в особом напряженном режиме, обеспечивая российскую армию продукцией радиоэлектронной промышленности, работают в 2-3 смены и сверхурочно, если необходимо, и в выходные», - сообщила Людмила Зеркаль.

Она пожелала псковичам крепкого здоровья, успехов во всех жизненных сферах, счастья и благополучия, победы и мира. Закончила она свое выступление цитатами из стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России»:

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

…...

И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

…..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

….

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

«Так что господа, европейцы и американцы, учите историю! А мы заявляем: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», - заключила Людмила Зеркаль.