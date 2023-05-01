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Общество

Бесплатный профсоюзный автобус №17 курсирует по Пскову в честь 1 Мая

Сегодня, в честь Первомая, с 10:00 до 15:00 по городскому маршруту №17 курсирует бесплатный профсоюзный автобус. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

Жители Пскова могут не только бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом, но получить юридическую помощь по трудовым вопросам, а также проконсультироваться об отдыхе и оздоровлении в профсоюзных здравницах. Псковичи без труда отличат профсоюзный автобус по праздничной первомайской символике.

 

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