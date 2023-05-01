Мошенники похитили у жителей Псковской области более 700 тысяч рублей

14:23, 01 мая 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук и Дно сбережения на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям областного центра, города на Ловати и Дно звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и под разными предлогами, в том числе якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников, завладели денежными средствами доверчивых граждан на общую сумму свыше семисот тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведётся следствие.

В этой связи полиция напоминает о мерах безопасности, которых следует придерживаться в подобных ситуациях.

Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банковскими учреждениями. Если вам звонят подозрительные незнакомцы, кем бы они ни представлялись, сразу же прекратите этот разговор и положите трубку. И главное: ни при каких обстоятельствах не перечисляйте денежные средства на счета и номера телефонов, которые вам сообщают незнакомые «доброжелатели».

Если вы всё же стали жертвой или свидетелем мошенничества — немедленно обратитесь в полицию и проинформируйте стражей правопорядка о случившемся с тем, чтобы они смогли своевременно предпринять необходимые меры реагирования.