Первомайский автопробег профсоюзов стартовал по улицам Пскова

14:35, 01 мая 2023, ПАИ

Первомайские мероприятия псковских профсоюзов начались со старта патриотического автопробега, посвящённого Дню солидарности трудящихся. 10 экипажей профсоюзных активистов, сотрудников профучреждений отдыха и оздоровления стартовали с улицы Советской в Пскове.

Участники акции с флагами и первомайскими лозунгами проследовали автоколонной по улицам Пскова, возложили цветы к Вечному огню, к памятнику 6-й роте в Черёхе, к памятнику в честь 50-летия Красной армии.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что «благодаря подвигу героев Великой Отечественной войны, героев-десантников 6-й роты мы смогли сохранить страну».

«Сегодня наши герои также с честью и доблестью выполняют воинский долг, сражаются не только за нашу страну, но и за весь мир, потому что то, что происходит сейчас в Донбассе, на Украине, — это преступление против всего человечества. Мы уверены, что победа будет за нами, потому что по-другому быть не может!» — заключил Игорь Иванов.