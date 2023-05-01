Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первомайский автопробег профсоюзов стартовал по улицам Пскова

Первомайские мероприятия псковских профсоюзов начались со старта патриотического автопробега, посвящённого Дню солидарности трудящихся. 10 экипажей профсоюзных активистов, сотрудников профучреждений отдыха и оздоровления стартовали с улицы Советской в Пскове. 

Участники акции с флагами и первомайскими лозунгами проследовали автоколонной по улицам Пскова, возложили цветы к Вечному огню, к памятнику 6-й роте в Черёхе, к памятнику в честь 50-летия Красной армии. 

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что «благодаря подвигу героев Великой Отечественной войны, героев-десантников 6-й роты мы смогли сохранить страну». 

«Сегодня наши герои также с честью и доблестью выполняют воинский долг, сражаются не только за нашу страну, но и за весь мир, потому что то, что происходит сейчас в Донбассе, на Украине, — это преступление против всего человечества. Мы уверены, что победа будет за нами, потому что по-другому быть не может!» — заключил Игорь Иванов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 мая 2023

Концерт «Цветущий май» прошел в Пушкинских Горах
01 мая 2023

Сбор заявок для участие в «Губернаторском дневнике» стартовал в Псковской области

01 мая 2023

Пыталовским «Истокам» исполнилось 25 лет

01 мая 2023

Переменная облачность ожидается в Пскове 2 мая
01 мая 2023

Елизавета Славятинская и Сергей Брель стали ведущими «Букбара» в псковском «Лофте»

01 мая 2023

Праздничный благотворительный концерт состоялся в Доме профсоюзов в Пскове
01 мая 2023

Елена Бибикова поздравила псковичей с Праздником Весны и Труда
01 мая 2023

Команда горводоканала примет участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...