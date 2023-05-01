Команда горводоканала примет участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды»

15:32, 01 мая 2023, ПАИ

Команда Псковского горводоканала примет участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды», сообщает «Псковская правда».

«Сейчас как никогда важно чтить память героев Великой Отечественной войны, которые сражались за нашу Родину 78 лет назад», — отметил директор горводоканала Константин Болотин.

По его словам, участие в эстафете — это отличная возможжность приобщиться к спорту. «Сейчас активный образ жизни на волне популярности. Мы это поддерживаем!» — сказал он.

Команда предприятия уже участвовало в забегах в прошлые годы. В этом году также решили собрать команду и дать возможность сотрудникам проявить себя, посоревноваться с участниками других коллективов, пообщаться в неформальной обстановке.

«Традиция проводить эстафету на призы «Псковской правды» не прерывается много лет, это также даёт высокую оценку деятельности газеты», — отметил Константин Болотин.

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нём примут участие команды школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдёт регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.