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Общество

Елена Бибикова поздравила псковичей с Праздником Весны и Труда

С Праздником Весны и Труда поздравила жителей Псковской области сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. 

«Первомай символизирует всеобщее единение во имя развития и процветания нашей страны, вдохновение, созидание и творчество», — отметила Елена Бибикова в своём поздравлении.

Она сообщила, что каждый своими способностями, знаниями и талантами, стремлением совершенствоваться в любимом деле создаёт благополучие своей Родины, вносит вклад в успешное развитие общества, делает жизнь лучше.

Сенатор пожелала всем жителям Псковской области профессионального роста, новых возможностей самореализации, поддержки и уважения коллег. 

«Пусть активный и созидательный труд приносит радость и удовлетворение. Успехов, крепкого здоровья, благополучия, добра и мира всем нам!» — сказала Елена Бибикова. 

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