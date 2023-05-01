Елена Бибикова поздравила псковичей с Праздником Весны и Труда

15:44, 01 мая 2023, ПАИ

С Праздником Весны и Труда поздравила жителей Псковской области сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

«Первомай символизирует всеобщее единение во имя развития и процветания нашей страны, вдохновение, созидание и творчество», — отметила Елена Бибикова в своём поздравлении.

Она сообщила, что каждый своими способностями, знаниями и талантами, стремлением совершенствоваться в любимом деле создаёт благополучие своей Родины, вносит вклад в успешное развитие общества, делает жизнь лучше.

Сенатор пожелала всем жителям Псковской области профессионального роста, новых возможностей самореализации, поддержки и уважения коллег.

«Пусть активный и созидательный труд приносит радость и удовлетворение. Успехов, крепкого здоровья, благополучия, добра и мира всем нам!» — сказала Елена Бибикова.