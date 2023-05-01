Елизавета Славятинская и Сергей Брель стали ведущими «Букбара» в псковском «Лофте»

17:17, 01 мая 2023, ПАИ

Очередное мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в креативном пространстве «Лофт» 22 апреля.

В рамках проекта встречаются и общаются настоящие ценители литературы, чтобы в неформальной обстановке за чашечкой кофе обсудить книги, узнать о новых литературных рекомендациях и услышать мнение экспертов. Мероприятие показывает, что книги — тема, интересующая и объединяющая многих, независимо от возраста и интересов.

«Официанты» познакомили гостей с сезонным меню из классики и современной отечественной литературы. За барной стойкой велась увлекательная беседа с двумя «барменами» — поэтом, журналистом, автором статей, режиссёром документального кино и кандидатом филологических наук Сергеем Брелем и филологом, журналистом, начальником отдела развития и продвижения Псковского театра драмы, ведущей программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» Елизаветой Славятинской.

Гости познакомились с произведениями «Тёмные аллеи» Ивана Бунина, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Человек-амфибия» Александра Беляева, «Дуэль» Антона Чехова и многими другими. В литературном баре у посетителей есть возможность увидеть книгу в новом свете, услышать мнения экспертов и обсудить с ними свои впечатления. Никто из гостей не останется без точных рекомендаций, что им стоит почитать в ближайшее время.

– «Букбар» — замечательный проект для тех, кто любит литературу и ищет единомышленников. В субботу и мне посчастливилось выступить в качестве эксперта, бармена. С Сергеем у нас, по-моему, прекрасная компания сложилась! Думаю, зрители это заметили. Всё было гармонично и увлечённо, а аудитория — заинтересованная. Несколько часов напролёт мы говорили о литературе, о вкусах друг друга, делились списками книг, мнениями, проблемами, касаясь и темы детского чтения, и блогинга, и современного литературного процесса. Нашлась в зале и женщина, которая не только заинтересовалась предложенными мной книгами, но и составила для меня свой список, как бы ответив мне взаимностью. Впечатления исключительно положительные! Читайте книги и ходите в «Букбар» , — поделился своими впечатлениями «бармен» Елизавета Славятинская.

Встречи в рамках литературного проекта стали регулярными, и в скором времени псковичей ожидает очередное мероприятие «Букбара». Следите за новостями в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».