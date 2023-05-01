Пыталовским «Истокам» исполнилось 25 лет

18:10, 01 мая 2023, ПАИ

Сегодня в Доме культуры народный самодеятельный коллектив – фольклорная группа «Истоки» – в честь своего юбилея предоставил зрителям концертную программу. Об этом сообщает глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Четверть века назад очень увлечённый и творческий человек Генералова Алла Владимировна собрала вокруг себя таких же людей и дала шанс стать каждому артистом», — отмечает глава района.

По словам Веры Кондратьевой, менялись руководители, менялись составы, но миссия коллектива не менялась: они сохраняют и развивают народный, местный фольклор, дополняя свой репертуар эстрадным репертуаром.

Глава Пыталовского района поблагодарила коллектив и руководителей за сохранение и любовь к народным традициям и пожелала им ярких концертов, постоянного вдохновения, долгой творческой жизни.