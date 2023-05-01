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Общество

Игорь Иванов: 1 Мая профсоюзы демонстрируют свою гражданскую позицию

В первомайском онлайн-митинге профсоюзов принял участие председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

Он сообщил, что традиционно 1 Мая отраслевой профсоюз выражает своё отношение к социально-экономической ситуации в стране, а так же выносит требования, направленные на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся: достойной заработной платы, эффективной занятости, безопасного труда и соблюдения прав всех категорий трудящихся на объединение в профсоюзы.

Игорь Иванов отметил, что 1 Мая – день важный каждого работника - члена профсоюза, день солидарности трудящихся.

«В этот день профсоюзы демонстрируют свою гражданскую позицию, готовность в едином строю бороться за трудовые права, чтобы зарплата у работника была достойная, а рабочее место – безопасное, - сказал Игорь Иванов. - Наша страна сегодня нуждается в сплоченности своих граждан.  Обеспечение внутреннего единства — важнейшая задача».

«Только солидарное общество может противодействовать всем вызовам времени. Наш главный девиз - Единство, Солидарность, Справедливость! Вместе — Победим!», - заявил Игорь Иванов.

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