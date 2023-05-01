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Общество

Концерт «Цветущий май» прошел в Пушкинских Горах

Фото газеты "Пушкинский край"

Сегодня на старой площади Пушкинских Гор состоялся праздничный концерт «Цветущий май», посвященный 1 Мая - Празднику Весны и Труда. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

 Хорошее настроение всем присутствующим подарили Василий Кондратюк, Вадим Снегов, Сергей Булатов, Полина Богданова, Наталья Ратникова и вокальная группа Народного хора русской песни.

Фото газеты "Пушкинский край"

Бурными аплодисментами зрители встречали самых маленьких участников концерта - танцевальные коллективы «Карамельки» и «Скоморошки».

Также в этот день на старой площади прошла акция «Мы zа мир!» – дети создавали рисунки на асфальте. Ребята самых разных возрастов старательно рисовали мелками Государственный флаг Российской Федерации, сердечки с признаниями в любви к родной стране, разноцветные дома, белых голубей, цветы, яркое солнце и голубое небо - все то, что являет собой мирную жизнь. Вскоре к детям присоединились и взрослые.

Фото газеты "Пушкинский край"

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