Концерт «Цветущий май» прошел в Пушкинских Горах

19:09, 01 мая 2023, ПАИ

Сегодня на старой площади Пушкинских Гор состоялся праздничный концерт «Цветущий май», посвященный 1 Мая - Празднику Весны и Труда. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Хорошее настроение всем присутствующим подарили Василий Кондратюк, Вадим Снегов, Сергей Булатов, Полина Богданова, Наталья Ратникова и вокальная группа Народного хора русской песни.

Бурными аплодисментами зрители встречали самых маленьких участников концерта - танцевальные коллективы «Карамельки» и «Скоморошки».



Также в этот день на старой площади прошла акция «Мы zа мир!» – дети создавали рисунки на асфальте. Ребята самых разных возрастов старательно рисовали мелками Государственный флаг Российской Федерации, сердечки с признаниями в любви к родной стране, разноцветные дома, белых голубей, цветы, яркое солнце и голубое небо - все то, что являет собой мирную жизнь. Вскоре к детям присоединились и взрослые.