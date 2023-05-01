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Общество

Минтруд заявил о готовности перенести новогодние выходные

В Минтруде заявили о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом сообщает «Российская газета».

В этом году на Новый год россияне отдыхали с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. А в мае получилось два праздничных периода: первый — с 29 апреля по 1 мая, где праздничный нерабочий день выпадает на понедельник, а второй приурочен ко Дню Победы и продлится с 6 по 9 мая, при этом праздничные нерабочие дни — это понедельник и вторник, 8–9 мая.

В конце апреля депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому на май должны быть перенесены четыре дня с конца новогодних праздников. В этом случае на Новый год россияне могли бы отдыхать с 1 по 3 января, а на майские – с 1 по 5 мая. И если 6 и 7 мая выпадут на субботу и воскресенье, как в этом году, то весенние выходные могут растянуться непрерывно с 1-го по 9-е число.

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Минтруд заявил о готовности перенести новогодние выходные

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