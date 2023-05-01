Субботник по благоустройству дота провели в Себежском районе

20:06, 01 мая 2023, ПАИ

Субботник по благоустройству дота № 467 в Дедино провели ветераны пограничной службы Себежского района и «Юные друзья пограничников» Сосновоборской средней школы. Об этом сообщает газета «Призыв».

Союз ветеранов пограничных войск сообщает: в Себежском районе проведён субботник по очистке и благоустройству территории объекта военно-исторического наследия времён Великой Отечественной войны – дота № 467, расположенного на южной окраине деревни Дедино. В этом сооружении в июле 1941 года оборонялись отошедшие от границы пограничники заставы «Асетки» 11-го Себежского пограничного отряда НКВД.

В мероприятии принимали участие учащиеся пятого класса, члены отряда «Юные друзья пограничников» Сосновоборской средней школы, и ветераны пограничной службы. Территорию расчистили от веток, кустарников и мусора. Кроме этого, с ребятами были проведены занятия по военно-медицинской подготовке.

Закончился субботник солдатской кашей и горячим чаем.