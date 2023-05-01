17 ножевых ранений нанёс ревнивец своему сопернику в Москве

20:59, 01 мая 2023, ПАИ

Мужчина из ревности нанёс 17 ножевых ранений сожителю своей экс-возлюбленной на северо-востоке Москвы. Об этом 1 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело жертвы было найдено накануне утром в квартире дома в Путевом проезде. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний мужчина. Как оказалось, он был бывшим сожителем подруги убитого.

«В настоящее время установлено, что мужчина нанёс сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего тот скончался», — рассказал собеседник агентства.