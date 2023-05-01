Псковичи привезли золото и серебро с региональных соревнований по боксу

21:47, 01 мая 2023, ПАИ

Спортсмены областной спортивной школы «Олимп» приняли участие в региональных соревнованиях по боксу класса «Б», посвящённых русскому полководцу Александру Невскому, которые проходили в Великом Новгороде с 28 апреля по 1 мая 2023 года. Об этом сообщает группа «Спортивная школа «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Макар Тенетко одержал убедительную победу в финале над соперником из Новгородской области и занял первое место. Также Макар был отмечен специальным призом организаторов соревнований «За волю к победе». Виктор Эвальд занял второе место, проведя упорный бой с соперником из Минска. Максим Свереда победил единогласным решением судей и занял первое место.

Уступив сопернику из Узбекистана в третьем бою, Кирилл Абдуллаев занял второе место. «Кирилл провёл хороший бой и получил отличный опыт», — сообщается в группе. Александр Белавин — бронзовый призёр турнира.

Тренеры спортсменов — Игорь Зуев, Вадим Голик, Алексей Орлов. Леонид Борисов представлял Псков в качестве судьи.