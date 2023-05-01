Счета блогеров заблокируют за неуплату налогов

22:08, 01 мая 2023, ПАИ

Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Об этом сообщает ТАСС. Глава Лиги безопасного интернета допустила, что произойдёт ещё не один громкий инцидент.

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество», — заявила Мизулина в видеообращении в своём Telegram-канале.