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Общество

Счета блогеров заблокируют за неуплату налогов

Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Об этом сообщает ТАСС. Глава Лиги безопасного интернета допустила, что произойдёт ещё не один громкий инцидент. 

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество», — заявила Мизулина в видеообращении в своём Telegram-канале.

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