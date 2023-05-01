Около 300 попыток перевезти санкционные товары через границу с РФ пресекла финская таможня

00:19, 02 мая 2023, ПАИ

Около 300 попыток перевезти санкционные товары через границу с РФ пресекла финская таможня, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании | Новости Латвии».

После введения антироссийских санкции резко выросло число случаев незаконного провоза товаров через финляндско-российскую границу.

По данным финской таможни, в прошлом году было зафиксировано более 300 предполагаемых преступлений, связанных с нарушением санкционных требований. До начала СВО на Украине таких случаев насчитывалось всего несколько в год. Наказание за подобное преступление варьируется от незначительного штрафа до четырёх лет тюрьмы в наиболее тяжких случаях. Некоторые дела уже переданы в уездный суд.