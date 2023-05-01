Судьям запретили наказывать водителей за доставление жертв ДТП в больницу

00:41, 02 мая 2023, ПАИ

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: нельзя считать сбежавшим с места ДТП водителя, который отвёз жертву аварии в больницу. Соответственно, приговор такому человеку должен быть мягче. Об этом сообщает корреспондент «Российской газеты».

Подобные правовые позиции прозвучали в свежем обзоре судебной практики. Теперь их должны учитывать в своей работе судьи нижестоящих инстанций.

Примером для всех стало дело жительницы Воронежской области, гражданки П., которая летом прошлого года сбила ребёнка на обочине. При этом вместе с мужем они сразу же отвезли пострадавшего в больницу. Поскольку мальчик получил тяжёлые травмы, судить за аварию стали по Уголовному кодексу. А следователи посчитали, что, поехав с ребёнком в больницу, гражданка сбежала с места ДТП. Соответственно, обвинение стало более жёстким. В итоге гражданку отправили на три года в колонию-поселение. Выйдя же из колонии, она ещё два с половиной года была бы обязана не прикасаться к рулю.

Настолько строгое наказание было фактически вынесено именно за то, что женщина стала спасать ребёнка. Останься она на месте, следователи бы слова не сказали.

Дело в том, что наказание водителя за ДТП, в котором пострадали люди, зависит от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств. Если их нет, а жертвы хоть и пострадали серьёзно, но выжили, — это преступление небольшой тяжести. Наказания за него мягкие.

Если же водитель был пьян, или скрылся с места происшествия, или был лишён водительских прав, а жертве аварии причинён тяжкий вред здоровью, то преступление переводится в категорию средней тяжести. Наказание возрастает.