Жителей Северо-Запада России ждут осадки и похолодание на этой неделе

07:37, 02 мая 2023, ПАИ

Дожди и похолодание ожидаются на Северо-Западе России со среды. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Рабочая неделя стартует довольно тёплой погодой. Но со среды облаков станет больше, дожди усилятся, а показания термометров понизятся до +5 –+10 градусов.

В Санкт Петербурге во вторник пройдут кратковременные дожди, а после полудня ожидается от +14 до +17 градусов. Позже к берегам Невы прорвутся воздушные массы из акватории Баренцева моря, и температура составит от +7 до +10 градусов.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Пскове ожидается переменная облачность.