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Островские художники проиллюстрировали сказку дочери актера Алексея Баталова

Островская семья художников Оболенских проиллюстрировала сказку «Добрая девочка» Гитаны-Марии Баталовой. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото: здесь и далее газета «Островские вести»

Презентация сборника волшебных сказок для детей «Однажды в Новый год», написанных десятью авторами с ограниченными возможностями из разных городов России – от Москвы до Хабаровска, состоялась в Доме кино в Москве. Книга появилась благодаря автору и руководителю проекта Ольге де Лакруа.

Сказку «Добрая девочка», автором которой является Гитана-Мария Баталова (дочь известного советского актёра Алексея Баталова), проиллюстрировала АРТ-студия «ДУАННА» – семья художников Александра, Светланы, Дуни и Ани Оболенских.

Сборник проиллюстрировали лауреаты международных конкурсов книжной иллюстрации. В их числе: Игорь Олейников – единственный иллюстратор в России, удостоенный международной премии Х. К. Андерсена, Валерий Козлов – автор обложки, титульных листов и макета книги, Ирина Фёдорова, Алексей Дмитриев, Владимир Распутин, Сергей Белозёров, семья Оболенских и Диана Слипецкая из России, Виталий Дударенко и Екатерина Бабок из Беларуси, Суазик Ване-Гатино из Франции.

Отмечается, что проект приобрёл масштабы целого движения в поддержку талантливых писателей с инвалидностью: к нему подключились Гильдия актеров кино России, Союз кинематографистов, общероссийский телеканал «Культура» и другие.

Кроме того, чтобы больше людей познакомилось с необычными произведениями и с их авторами, сказки и стихи начитали легендарные актёры отечественного кино: Василий Ливанов, Наталья Варлей, Инна Чурикова, Юрий Назаров, Валерий Баринов, Владимир Меньшов.

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