Псковичи назвали самые перспективные отрасли для карьеры в 2023 году

08:23, 02 мая 2023, ПАИ

Какие отрасли и профессиональные сферы жители Псковской области считают наиболее перспективными и востребованными в 2023 году, выяснили эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В целом, по мнению жителей Псковской области, сфера ИТ – самая перспективная, востребованная и стабильная область для карьерного развития и роста в 2023 году – так ответили 70 % местных трудящихся. Ещё каждый четвёртый (25 % опрошенных) назвал сферу строительства и недвижимости как одну из самых престижных и стабильных в этом году. На третьем месте оказалась сфера медицины и фармацевтики – её отметили 22 % местных жителей.

«Судя по данным опроса hh.ru, ИТ-сфера покорила сердца трудящихся самых разных возрастов. Так, ИТ-отрасль как наиболее перспективную выбирают 77 % опрошенных до 24 лет, а также каждый второй (55 %) опрошенный в возрасте более 55 лет», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Также почти каждый пятый респондент (19 %) назвал сферу транспорта и логистики как область, перспективную для трудоустройства и карьеры в текущее время. 14 % назвали область финансов, а также сферу науки и образования как востребованные в 2023 году.

В список антилидеров, набравших наименьшее количество голосов местных респондентов, вошли такие сферы, как ресторанно-гостиничный бизнес (4 %), искусство и массмедиа (3 %), спорт, а также фитнес и бьюти-индустрия (1 %).

Кроме того, респонденты указывали среди вариантов стабильных отраслей российского рынка труда в 2023 году сферу атомной энергетики, госслужбу, машиностроение, добывающую отрасль и психологию.