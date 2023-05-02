В России истекает срок подачи налоговых деклараций

08:39, 02 мая 2023, ПАИ

Декларационная кампания 2023 года по НДФЛ истекает 2 мая — во вторник последний день, когда можно задекларировать полученные российскими налоговыми резидентами доходы за 2022 год, с которых не был уплачен подоходный налог.

В большинстве случаев подоходный налог в России за налогоплательщиков рассчитывает и уплачивает налоговый агент: в частности, при выплате зарплат это делает работодатель. Основная ставка НДФЛ для резидентов в России составляет 13 %, а доход свыше пяти миллионов рублей в год облагается по ставке 15 %, пишет агентство «Прайм».

Но в некоторых случаях налогоплательщику необходимо отчитаться о полученных доходах самостоятельно. Например, если он продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил в дар недвижимое имущество или транспортное средство не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею.

Представить налоговую декларацию в установленной форме необходимо лично или по почте в налоговый орган по месту жительства или в МФЦ. Но проще и удобнее всего заполнить и подать ее в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 17 июля 2023 года.