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Общество

Каждый пятый работодатель в Пскове контролирует, откуда работают сотрудники на удаленке

Только каждый пятый работодатель в Пскове требует от удаленного сотрудника информацию о фактическом месте работы, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Большинство работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждается в информации, откуда работает дистанционный персонал: «Главное, чтобы вовремя было сделано задание, а где именно работает сотрудник, не имеет значения». Каждый пятый работодатель считает, что сообщать эти сведения сотрудник обязан: «Нужно понимать, где находится сотрудник, в случае потребности его срочного вызова в офис или на объект»; «Просто обязан — и всё. Чаще всего это влияет на качество удаленных связей в системе»; «В связи с тем, что в рабочее время за безопасность и здоровье работника работодатель несет ответственность».

Среди персонала на удаленке сообщают непосредственному руководителю о своем местоположении в рабочее время 3 из 10 псковичей: каждый десятый по требованию работодателя, еще 22% по собственной инициативе.

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