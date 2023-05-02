До 19 градусов прогреется воздух в Пскове 2 мая

09:15, 02 мая 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 2 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Днём пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днём будет дуть ветер южных направлений, ночью - западных, умеренный.

Температура воздуха днём составит от +15 до +20, ночью – от +1 до +6 градусов.

В Пскове пройдет небольшой дождь, днем умеренный, температура днем прогнозируется от +17 до +19, ночью – от +1 до +3.

В Великих Луках – небольшой дождь, температура днем составит от +18 до +20 градусов, ночью – от +4 до +6.