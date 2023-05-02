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Общество

За кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии, рассказал юрист

О доплатах к пенсии за иждивенцев знают практически все, а вот о том, что вышедшим на заслуженный отдых до 1 января 2015 года россиянам можно получить надбавку к пенсии за воспитание детей, многие не догадываются, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. 

Он напомнил, что стаж работы в советские и уже российские годы исчисляется по-разному.

Еще одним условием является срок нахождения в декрете. Социальный фонд берет в расчет наибольшую длительность периода ухода за ребенком — 18 месяцев.

«Если женщина за это время не была трудоустроена или только училась, она может оформлять прибавку к пенсионной выплате за ребенка», — объяснил эксперт.

По его словам, обращаться за выплатой необходимо в Социальный фонд, там есть образцы оформления заявления и перечень необходимых документов: паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, документы, на основании которых можно установить период, в течение которого женщина находилась в декрете.

Подать заявку на оформление доплаты к пенсии за детей можно в МФЦ, на портале госуслуг, через «Почту России» и через Социальный фонд. Последний вариант является предпочтительнее, отметил юрист.

Повышенная пенсия, по словам Ивана Соловьева, будет начисляться с месяца, следующего за месяцем оформления перерасчета. Пенсионный коэффициент повышается в зависимости от порядка рождения детей и длительности срока ухода за ними. Так, например, при первом ребенке за один год начисляется 1,8 балла, а за полтора — уже 2,7 балла. 

Эксперт подчеркнул, что размер надбавки рассчитывается строго индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств и трудовой биографии работника. Поэтому итоговая сумма надбавки и, как следствие, пенсии может отличаться. По его мнению, однозначно выгодно обращаться за перерасчетом тем, кто имеет двух и более детей, во время ухода за ребенком не работал, к сроку выхода на пенсию имел только минимальный стаж, а зарплата за весь рабочий период была ниже среднего уровня, или если размер пенсии меньше прожиточного минимума.

«А вот тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно», — заключил он.

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