Сокращенная рабочая неделя началась в России

09:55, 02 мая 2023, ПАИ

Сокращенная рабочая неделя началась в России. Об этом сообщает Минтруд в своем телеграм-канале.

Месяц стартовал с длинных выходных — с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе мая будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая.

С 6 по 9 мая также будут выходные, а затем снова начнется короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая. Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней, восемь из них приходятся на выходные (субботу, воскресенье) и три — праздничные.

Ранее псковичам напомнили о выходных в мае и июне.