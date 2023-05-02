Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сокращенная рабочая неделя началась в России

Сокращенная рабочая неделя началась в России. Об этом сообщает Минтруд в своем телеграм-канале.

Месяц стартовал с длинных выходных — с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе мая будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая.

С 6 по 9 мая также будут выходные, а затем снова начнется короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая. Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней, восемь из них приходятся на выходные (субботу, воскресенье) и три — праздничные. 

Ранее псковичам напомнили о выходных в мае и июне. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Сокращенная рабочая неделя началась в России
02 мая 2023

За кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии, рассказал юрист
02 мая 2023

До 19 градусов прогреется воздух в Пскове 2 мая
02 мая 2023

В России истекает срок подачи налоговых деклараций
02 мая 2023

Псковичи назвали самые перспективные отрасли для карьеры в 2023 году
02 мая 2023

Островские художники проиллюстрировали сказку дочери актера Алексея Баталова
02 мая 2023

Жителей Северо-Запада России ждут осадки и похолодание на этой неделе
02 мая 2023

«Одеть весну в новину» советует сегодня народный календарь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...