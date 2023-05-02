Трудовая миграция в России достигла минимума с 2015 года

10:25, 02 мая 2023, ПАИ

Количество россиян, переехавших в другой регион на заработки, в 2022 году сократилось до 2,6 миллиона человек — это минимум с 2015-го. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанное на основе данных Росстата.

Чаще всего люди уезжают из Подмосковья, Адыгеи и Ленобласти, а наиболее популярными пунктами назначения остаются Москва, Санкт-Петербург и северные регионы. Эксперты связывают низкую мобильность населения с экономическими трудностями в стране, неопределенностью и дефицитом кадров. Но также объясняют это и растущей популярностью удаленки.

«Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо меньше готовы к переездам. Мужчины уезжают чаще, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Чаще всего переехать в другой регион хотят соискатели из сфер производства, транспорта, управления персоналом и юриспруденции, сообщили в сервисе HeadHunter. Также высокую мобильность показывают учителя и врачи за счет государственных программ поддержки, добавил операционный директор платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.