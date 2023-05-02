Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы, проходит в ПАИ

13:06, 02 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 мая.

- В каком формате в этом году будем отмечать любимый праздник?

- Какие мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах?

- Как в этом году можно принять участие в акции «Бессмертный полк» и каково ожидаемое число участников?

На эти и другие вопросы ответят врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.