Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы, проходит в ПАИ
Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 мая.
- В каком формате в этом году будем отмечать любимый праздник?
- Какие мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах?
- Как в этом году можно принять участие в акции «Бессмертный полк» и каково ожидаемое число участников?
На эти и другие вопросы ответят врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.
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