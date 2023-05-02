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Общество

Противоклещевую обработку проведут в Изборске 4 и 5 мая

Обработка против клещей будет производиться на территори Изборской крепости, Труворова городища, плато над Городищенским озером, тропе к Словенским ключам (в том числе территория Словенских ключей), в Нескучном садике (у музейного кафе «Блинная») и деревне Сигово 4 и 5 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Обработка от клещей не вредна для человека и животных, не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: при прогулке не сходить с тропинок, не сидеть на траве и не трогать травянистый слой руками.

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