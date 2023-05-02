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Происшествия

Фальшивую купюру изъяли полицейские в ТЦ Пскова

Пятитысячную банкноту с признаками подделки выявили 30 апреля в одном из торговых центров Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. В связи с выявлением поддельной банкноты полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания и представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», — подчеркнули в ведомстве.

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