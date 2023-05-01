Великолучане примут участие в чемпионате воздухоплавателей в Ленобласти

10:21, 02 мая 2023, ПАИ

Великолучане примут участие в чемпионате Ленинградской области по воздухоплавательному спорту, пишет портал Luki-News.

На соревнования поедут пилоты Владимир Богданов, Екатерина Ларикова, Максим Валуев, Сергей Никитин и Андрей Чижов, а также судьи из Великих Лук.

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая в Приозерском районе Ленинградской области. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, участникам предстоит соревноваться в дисциплине «тепловые аэростаты». Судейскую коллегию возглавит президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

Напомним, что сейчас идет активная подготовка к XXVIII чемпионату России по воздухоплавательному спорту и XXVII Международной встрече воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня.