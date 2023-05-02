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Спорт

Завершен прием заявок на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Завершен прием заявок на участие в 28-м чемпионате России по воздухоплаванию и 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В частности, заявку подала Жанна Крутова, которая участвовала во многих соревнованиях в команде Дениса Володина в Великих Луках, Нижнем Новгороде и в Крыму. 

Также заявка поступила от Натальи Беляевой, которая живет в Рязани, но родом из Великих Лук. Пилотское удостоверение девушка торжественно получила в прошлом году на одном из брифингов «Неба России». Более 10 лет она погружена в мир воздухоплавания, последние годы выступала в команде Сергея Латыпова и Владимира Ермакова.

Кроме того, в последний день приема заявок на чемпионат подал заявку Данила Володин - «пилот во втором поколении». Он стал 32-м участником встречи воздухоплавателей. Также в команду вошли представители фамилии Володиных. 

Фото: Игоря Шелапутина / группа «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, на чемпионат России по воздухоплавательному спорту заявилась Дарья Мурушкина. Она дебютировала в спорте в прошлом году, где на женском чемпионате страны в Клину стала серебряным призёром. 

Отмечается, что среди девушек также будет разыгран 16-й Кубок княгини Ольги.

Напомним, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня

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