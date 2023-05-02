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Общество

Дмитрий Барабанов - о проекте благоустройства: Это касается каждого псковича

Принять участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержать идею создания спортивной площадки на общественной территории у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звездной в городе Пскове призвал депутат городской Думы Дмитрий Барабанов.

Фото: Дмитрий Барабанов

«Выскажу мнение как житель. Если посмотрим старые фотографии, то открытие школы состоялось в 1978-1979 году, это была территория стадиона. То есть есть фотографии, на них вот это поле, стадион. В принципе, там сейчас есть хорошая хоккейная коробка, где играют и в баскетбол, и в футбол. К сожалению, зимой в хоккей не играют, потому что коробка не заливается, слишком сложный процесс содержания льда. И до этого, лет пять назад, там ещё стояли тренажеры уличные, поэтому в принципе сам функционал этой территории говорит о том, что там должна быть спортивная площадка, может быть, с элементами воркаута», - сказал он.

Дмитрий Барабанов подчеркнул, что данная программа благоустройства касается каждого псковича. По его мнению, горожанам нужно самим менять жизнь к лучшему. «А не просто говорить: давайте что-нибудь поменяем - или искать крайних, кто ничего не делает, или постоянно кого-то критиковать», - отметил депутат.

Спортивная площадка на общественной территории у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звездной - один из более чем 80 объектов, предложенных для благоустройства в Псковской области.

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

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