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Культура

Единый билет ввели в Пушкинском заповеднике

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов Пушкинского заповедника

Все мемориальные усадьбы в составе Государственного Пушкинского заповедника теперь можно посетить по единому билету. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Такой билет предусматривает экскурсии в составе сборных групп по дому-музею А. С. Пушкина, флигелям «Домик няни» и «Кухня», усадебному парку в Михайловском; по дому-музею Осиповых и Вульфов, выставке в господском доме и парку в Тригорском; по дому-музею П. А. и В. П. Ганнибалов и парку в Петровском.

Действителен документ в течение двух дней с момента покупки и даёт туристу существенную экономию.

В «Михайловском» также напомнили, что с 1 мая музей-заповедник перешёл на работу в режиме высокого сезона: без выходных, с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам.

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