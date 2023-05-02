Новый офис МФЦ открылся в Пскове

11:38, 02 мая 2023, ПАИ

Новый офис МФЦ открылся в гипермаркете «Фьорд Плаза» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова пояснила, что его открытие должно решить «целый комплекс задач: в первую очередь - обеспечить шаговую доступность услуг для граждан». «Офис на Белинского, 77а переполнен, поэтому принято решение открыть еще один в формате двух обычных окон и трёх окон сопровождения. В этих окошках готовы рассказать, как пользоваться электронными услугами буквально в один клик, то есть получить услуги, не выходя из дома», - уточнила Ершова.

«Мы ведем переговоры с другими торговыми центрами об открытии офисов такого формата. Планируем также на площадке городского центра занятости открыть еще один такой же офис», - добавила Екатерина Ершова.